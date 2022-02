Cliente infuriato per il mancato reso della merce: lite nel negozio, arriva la polizia

Caos dentro a un negozio e arriva la polizia per sedare la lite tra un cliente e alcuni commessi. È successo a Bastia Umbra, dove un cittadino italiano ha discusso animatamente con i dipendenti dell'esercizio commerciale che non volevano prendere indietro la merce acquistata dall'uomo qualche giorno prima.

Dopo essersi reso conto che il materiale non era idoneo all'utilizzo cui voleva destinarlo, l'uomo era tornato nel negozio per chiedere il reso e ha dato poi in escandescenze quando il personale del negozio gli ha spiegato che non era possibile accontentare la sua richiesta, in quanto l’acquisto era stato effettuato per prodotti ordinati su misura o personalizzati.

È scattata così la chiamata alle forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Assisi, riusciti a riportare la calma tra le parti e a porre fine al diverbio.