Controlli a Fontivegge, vede la Polizia e scappa: è senza documenti e irregolare

Borghi sicuri fa tappa a Fontivegge. L'operazione di controllo del territorio disposta dal Questore della provincia di Perugia che, oltre a interessare i vari Comuni della provincia di Perugia in attuazione del progetto “Borghi sicuri”, ha riguardato anche le zone sensibili del capoluogo.

Nel corso di un servizio, effettuato presso il complesso immobiliare “Ottagono”, zona della città ricompresa tra Via del Macello e Via Settevalli, gli agenti si sono imbattuti in un gruppo di cittadini extracomunitari che, alla loro vista, hanno cercato di dileguarsi.

I poliziotti li hanno inseguiti e fermati, identificando i soggetti e controllando la loro posizione amministrativa riguardo alla presenza sul territorio nazionale.

Uno degli identificati, un 20enne di origini nigeriane, risultava clandestino ed è stato accompagnato in Questura per l’avvio delle pratiche di espulsione.