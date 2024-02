"Sua figlia è nei guai in Tribunale, prepari i soldi", ma la vittima smaschera i truffatori

“Sua figlia ha provocato un incidente gravissimo, la stiamo portando in Tribunale. Servono subito 4mila euro per evitare che finisca in carcere”, ma la vittima non si scompone, chiede di parlare con la figlia e scopre il raggiro.

È successo a Perugia, ad un residente in via dei Filosofi, che ieri mattina ha sentito il cellulare squillare (e già a questo punto uno si potrebbe domandare: come hanno il numero?) e una voce maschile dall’altro capo della linea che dive: “Buongiorno, sono il maresciallo … sua figlia ha provocato un grave incidente, con feriti. La stiamo portando in Tribunale per il processo per direttissima. Servono 4mila euro, in contanti, gioielli, oro, per evitarle il carcere. Prepari tutto che passerà subito un mio collega” (e qui ci si dovrebbe domandare come il truffatori conoscano l’esistenza di un figlio o di una figlia e la residenza della vittima).

L’uomo, per quanto sconcertato, non si è fatto prendere del panico e sentendo in sottofondo una ragazza piangere, ha pensato fosse la figlia e ha risposto: “Sì, va bene, ma mi passi mia figlia che la sento piangere”. Dopo un attimo di silenzio una voce femminile ha risposto: “Papà”. Solo che l’uomo aveva subodorato che qualcosa non andava e ha detto: “Tu non sei mia figlia, adesso chiamo le forze dell’ordine”, ma la comunicazione era già caduta.

Se le forze dell’ordine telefonano a un cittadino, lo fanno per comunicare la notifica di un atto o anche per avvertire che è successo qualcosa a parenti e persone care, ma non chiedono mai e poi mai di preparare denaro, tanto meno gioielli, per sostenere spese che non sussistono anche nel caso in cui una persona sia stata portata in Tribunale.