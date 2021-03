Cittadella giudiziaria, i fondi del Recovery plan per i lavori nell'ex carcere perugino di piazza Partigiani

L'idea di base è di raccogliere tutti gli uffici giudiziari in un'unica sede. Per l'edilizia giudiziaria sono previsti 420 milioni (per tutta Italia) oltre a fondi già stanziati e non utilizzati