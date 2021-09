IN BREVE Gioco del lotto, vincita da 45mila euro a Città di Castello: i numeri fortunati

Giocata fortunata in Altotevere: un giocatore di Città di Castello si è portato a casa una vincita da 47.500 euro. Il premio, riporta Agipronews, è arrivato grazie a una giocata da 20 euro sui numeri 11-29-76 sulla ruota di Milano, con cui ha indovinato tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 773,7 milioni dall'inizio dell'anno.