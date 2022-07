Città di Castello, choc nei vagoni della ex Fcu: trentenne arrestato per violenza sessuale su una minore

Completamente ubriaco, ha tentato di violentare una ragazza di 16 anni e poi ha aggredito una persona: i carabinieri hanno arrestato un trentenne, di origini straniere, residente a Umbertide.

Il fatto è accaduto una decina di giorni fa, nel bel mezzo del pomeriggio, quando l'uomo era salito sul treno in direzione di Umbertide. Un paio di fermate dopo è entrata nella carrozza la sedicenne. Dopo qualche minuto il trentenne si è avvicinato alla minorenne, molestandola ripetutamente, toccandole gambe e seno, tentando anche di baciarla. Non solo. L'uomo è riuscito a bloccare la ragazza e l'ha costretta a subire ripetuti palpeggiamenti nelle zone vicine alle parti intime. La ragazza, terrorizzata per l'aggressione, con non poca difficoltà è riuscita a divincolarsi dalle morbose e insistenti attenzioni del trentenne. Solo il coraggioso intervento di un uomo presente all'interno del vagone ferroviario, che ha assistito alla scena e ha capito che la minore era in forte difficoltà, ha scongiurato il peggio. Quando il passeggero si è messo di mezzo, il giovane si è scagliato contro di lui, inveendo e minacciandolo più volte. Arrivati a Umbertide, la ragazzina è scesa dal treno: arrivata a casa ha raccontato ai genitori quanto le era accaduto. Immediata è stata la denuncia ai carabinieri. I militari hanno subito fatto partire le indagini: grazie alla conoscenza del territorio i carabinieri della stazione di Umbertide insieme a quelli della stazione di Citerna hanno individuato l'autore delle molestie. A questo punto c'è stata l'attivazione delle procedure previste per i delitti rientranti nei casi di "codice rosso" e all'esito degli accertamenti gli investigatori hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari l'ordinanza di custodia cautelare per la violenza sessuale aggravata a carico di una minore. Il trentenne è stato subito rintracciato dai carabinieri, arrestato e portato nel carcere di Capanne.