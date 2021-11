Auto di lusso estera in vendita in Altotevere, peccato però che era italianissima e rubata a Napoli...

Un'auto di lusso, da 70mila euro, con documenti portoghesi era in possesso di un titolare di una concessionaria di autovetture nell’area tifernate. Molto probabilmente il mezzo doveva essere immesso sul mercato internazionale. I carabinieri di Città di Castello nel corso di una indagine hanno scoperto però che l'auto di lusso aveva delle anomalie: presentava delle modifiche sia sulla centralina che sul numero di telaio, quest’ultimo poi risultato contraffatto.

In effetti l’automobile sarebbe stata rubata nello scorso maggio nella provincia di Napoli; era stata modificata la centralina elettronica, alterato come detto il telaio e falsificato i documenti di circolazione facendola passare come proveniente dall’estero. Al termine degli accertamenti la macchina di lusso è stata restituita, con grande soddisfazione, al legittimo proprietario.