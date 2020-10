Beccato ubriaco al volante e con l'hashish in tasca: patente ritirata

Beccato ubriaco al volante, addio patente. I carabinieri di Città di Castello, durante i controlli per il rispetto delle normative anti Covid, hanno fermato un 31enne alla guida di un'auto. L'uomo è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico 3 volte il limite di legge. Il 31enne è stato anche sorpreso con dell'hashish in tasca. Patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza e segnalazione alla Prefettura di Perugia come assuntore di stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.