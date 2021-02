Camminava in mezzo alla strada completamente ubriaco e senza mascherina

Completamente ubriaco, senza mascherina, camminava al centro della strada creando pericolo e ostacolo agli automobilisti in transito. Tante le chiamate alla polizia municipale per intervenire e togliere dalla strada l'uomo, evidentemente in preda all'alcol. Il fatto è avvenuto a Città di Castello a pochi passi dal centro cittadino. La Municipale ha avuto bisogno dell'intervento della Volante perchè l'uomo non solo opponeva resistenza ma cercava di fermare anche i mezzi in transito. Gli agenti sono riusciti a bloccare e portare in commisariamento un 32enne riuscendo a renderlo innocuo per essere trattato anche dal punto di vista sanitario. L'uomo ha collezionato una serie di denunce pesanti per i reati di violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza e per la violazione delle norme Covid.