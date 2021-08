Città di Castello, ubriaco al bar aggredisce i carabinieri: 40enne denunciato

Controlli a tappeto dei carabinieri di Città di Castello in centro storico. I militari hanno multato diversi cittadini extracomunitari trovati completamente ubriachi e denunciato un tunisino di 40 anni che ha iniziato a inveire contro le forze dell'ordine vicino a un bar. L'uomo, completamente ubriaco, è stato portato in caserma e denunciato per resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno anche fermato, perquisito e segnalato alla Prefettura come assuntori di droga alcuni giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti.