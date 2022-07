Trovato morto in casa a 33 anni: disposta l'autopsia, le indagini vanno avanti

Sono Marco Bianchini e Valerio Collesi gli avvocati nominati dalla famiglia del trentatreenne trovato senza vita nella mansarda dell'abitazione che condivideva con i genitori.

In attesa di sapere la data dell'autopsia, il pm di turno ha aperto un fascicolo contro ignoti, come è da prassi in situazioni del genere.

La notizia della morte del giovane ha sconvolto l'intera città. ''Se penso a una persona buona e intelligente, mi viene in mente solo lui: è surreale quanto sia accaduto'' ha commentato così un amico del ragazzo davanti alla casa dove viveva.

Il ragazzo, molto conosciuto in città e ben voluto da tutti, era stato trovato esanime lunedì sera dai familiari: sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, ma ormai per il trentatreenne non c'era più nulla da fare. Sul corpo del ragazzo non sono stati riscontrati segni di violenza. Per capire cosa ha provocato il decesso del ragazzo potrà essere d'aiuto l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. Intanto gli investigatori stanno indagando a 360 gradi.