Covid, test antigenici in farmacia per 3mila studenti a Città di Castello

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto 17 guariti a fronte di otto nuovi positivi”. E’ l’aggiornamento di oggi dell’emergenza da Covid-19 che ha dato il sindaco Luciano Bacchetta, evidenziando: “siamo al quinto giorno nel quale il numero dei guariti è superiore ai nuovi positivi, quindi si può dire sia in atto una tendenza al miglioramento della situazione, anche se dobbiamo essere prudenti nelle valutazioni”.

Il primo cittadino ha effettuato l’abituale comunicazione sulla pandemia dalla farmacia comunale di Cerbara, dove da oggi pomeriggio prenderà il via il progetto di testing gratuito promosso dalla Regione Umbria su base volontaria, riservato alla popolazione studentesca tra i 14 e i 19 anni, al personale docente e non docente, delle scuole secondarie di secondo grado. A Città di Castello saranno oltre 3 mila le persone interessate, tra i circa 2.500 studenti e le circa 500 unità di personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado, con prenotazioni che hanno già raggiunto quota 200 per la prima settimana di test antigenici rapidi, che saranno effettuati grazie alla collaborazione tra Comune, Farmacie Tifernati, Usl Umbria 1, Assofarm e Croce Rossa Italiana.

Solo su appuntamento al numero di telefono 075.8510075 e previa compilazione del modulo di autocertificazione e del modulo per il consenso informato che saranno forniti dagli istituti scolastici, nel parcheggio antistante la farmacia comunale di Cerbara, in via Biturgense, gli utenti avranno a disposizione un ambulatorio medico mobile della Croce Rossa Italiana di Città di Castello, nel quale per quattro giorni alla settimana (martedì, giovedì, sabato pomeriggio e domenica mattina fino al 18 marzo) opererà al di fuori dell’orario di servizio il personale di Farmacie Tifernati, insieme a quattro volontari per turno della Cri, con la collaborazione volontaria del dottor Giancarlo Martinelli. L’esito dei test sarà comunicato via mail e in caso di positività sarà necessario eseguire il tampone molecolare presso il “Drive Through” dell’Usl Umbria 1.

“L’iniziativa di oggi è un grande risultato, frutto della positiva sinergia tra istituzioni diverse”, ha sottolineato Bacchetta insieme all’assessore alla Scuola Rossella Cestini, nel ringraziare tutti i soggetti coinvolti e nell’auspicare che “possa venire una risposta concreta da tutti i destinatari del progetto, soprattutto dai nostri ragazzi, ai quali chiediamo di compiere un grande atto di responsabilità verso i loro genitori e i loro nonni”. “Quando abbiamo saputo di questa importante iniziativa, siamo stati veramente contenti – ha commentato Cestini - prima di tutto perché verrà interessato il settore della scuola più colpito dall’epidemia, con gli studenti e gli insegnanti che sono dovuti rimanere a casa a lungo e con grande difficoltà per fare didattica a distanza”.