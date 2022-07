Trovato morto in casa a 33 anni: indagini in corso

E' mistero sul decesso di un giovane tifernate di 33 anni trovato senza vita in casa. Ad accorgersi della tragedia sono stati i familiari. Il ragazzo, molto conosciuto in città e ben voluto da tutti, è stato trovato esanime lunedì sera dai genitori: sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, ma ormai per il trentatreenne non c'era più nulla da fare. Nella casa dove è stato trovato il corpo del giovane, sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Città di Castello, che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto.

Sul corpo del giovane non sono stati riscontrati segni di violenza. Per capire cosa ha provocato il decesso del ragazzo potrà essere d'aiuto l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. Intanto gli investigatori stanno indagando a 360 gradi, anche se il ragazzo non aveva precedenti penali, né era conosciuto alle forze dell'ordine.