Scomparso da 48 ore, ritrovato in un parcheggio in stato confusionale: riaffidato alla famiglia

E' stato ritrovato l'uomo che si era allontanato da 48 ore dal suo luogo di lavoro senza dare spiegazioni. I familiari aveva attivato la Prefettura per dare corso alle ricerche. Gli agenti della Polizia, durante un servizio di controllo del territorio, lo hanno rintracciato in un parcheggio adiacente al centro storico della città. Soltanto dai controlli di routine in commissariato si è scoperto che era oggetto di una denuncia per scomparsa. L'uomo sta attraversando un momento difficile che è stato reso ancora più problematico dalla pandemia in corso. Gli agenti lo hanno ri-affidato dell’uomo ai parenti.