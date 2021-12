Territori sicuri, il Questore rafforza i controlli in Altotevere in chiave prevenzioni furti

Prosegue la campagna di controllo straordinario del territorio disposta dal Questore della provincia di Perugia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità, con particolare riferimento ai furti in appartamento. Stavolta la Polizia ha messo nel mirino il territorio di Città di Castello: controllate o oltre 150 persone, numerosi veicoli ed esercizi commerciali. All’interno di una sala scommesse, i poliziotti si sono insospettiti dalla presenza di un cliente sul quale, dagli approfondimenti effettuati, gravava una misura di sicurezza che gli imponeva di non allontanarsi dal Comune di residenza senza giustificato motivo o senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato denunciato per la violazione della misura di sicurezza e segnalato alla competente Autorità Giudiziaria di sorveglianza