Picchia la mamma: per il figlio scatta il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa

Era arrivato a picchiarla talmente forte che le aveva fatto rompere anche la protesi dentaria.

Alla fine, dopo mesi di botte e minacce una mamma ha trovato il coraggio di denunciare alla polizia il figlio: dopo l'intervento della polizia, il ventinovenne è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento.

Tutto inizia quando la donna, ormai stremata da mesi di soprusi, ha deciso di recarsi in commissariato per raccontare la spirale di violenza a cui era sottoposta da tempo a causa del figlio.

Aveva così tanta paura del giovane, che era arrivata addirittura a mangiare in camera da letto per timore.

In un'occasione, il ventinovenne aveva chiesto alla madre di occuparsi dei propri figli per poter andare a ballare con la moglie. Al rifiuto della donna, il giovane l'aveva aggredita afferrandola al collo e sbattendole violentemente la testa contro il muro. I maltrattamenti erano proseguiti nei mesi successivi con. spinte, pugni e percosse che — in un'occasione — le avevano persino provocato la rottura di una protesi dentale.

Nonostante le richieste della donna di smettere di molestarla, il figlio ha continuato a perseguitarla, minacciando di avvelenarla e spaventandola a tal punto che la donna era stata costretta a mangiare di nascosto nella sua camera.

Spaventata dalla situazione, che nel tempo è andata sempre più peggiorando, all'ennesimo episodio di violenza, la donna ha deciso di chiedere aiuto agli agenti del Commissariato di Città di Castello. Gli agenti, dopo aver ascoltato la storia, si sono rivolti al giudice per le indagini preliminari che ha attivato immediatamente la procedura del Codice Rosso. Il giovane infatti, aveva una lunga scia di precedenti alle spalle, che vanno dai reati contri il patrimonio, passando a quelli contro la persona, fino agli stupefacenti. Non solo ma era sotto la Sorveglianza Speciale.

Per evitare il pericolo che il ragazzo possa proseguire con le condotte violente ed evitare che queste possano sfociare anche in episodi più gravi di quelli accaduti fino ad oggi, il magistrato ha applicato nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre.

Al 29enne, inoltre, è stato fatto divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo.