IN BREVE Minorenne condannato per furto, in fuga dalla comunità: preso alla stazione

Grazie ai servizi di controllo del territorio in Altotevere è stato rintracciato un minore che si apprestava a lasciare Città di Castello. Il ragazzino è stato sorpreso dal personale della Squadra Volante all'interno dela stazione ferroviaria. Al momento del controllo ha subito assunto un atteggiamento di grande nervosismo per questo gli Operatori di Polizia hanno effettuato dei controlli sul ragazzo che è risultato essersi allontanato arbitrariamente da una Comunità per minori situata in questo Comune. Il giudice lo aveva affidato a questa struttura in regime di misura cautelare, a seguito della condanna per reati contro il patrimonio. La Polizia ha riaffidato il giovane alla struttura per minori.