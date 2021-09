Città di Castello, furti di denaro nella cassa della stazione di servizio: il ladro era l'amico del titolare

A rubare parte l'incasso di giornata era proprio l'amico che quasi con scadenza quotidiana era solito passare per un saluto durante l'attività. La scoperta è stata fatta dalla Polizia di Città di Castello dopo la denuncia del titolare di una stazione di servizio dell’Alta Valle del Tevere che da diverso tempo si era accorto che qualcosa non andava a riguardo degli incassi. Si parla di somme ingenti, secondo i poliziotti. Per incastrare il ladro sono state messe delle telecamere interne alla stazione di servizio: dalle immagini è emerso in maniera chiara che l'autore dei furti è un 28enne di Città di Castello, amico del titolare dell'attività commerciale. L'uomo è stato arrestato ma con la formula dei domiciliari.