Notte movimentata al confine fra Umbria e Toscana. Aggredisce due carabinieri e sfascia l'auto di servizio: arrestato

Era conosciuto anche in Altotevere, dove avrebbe avuto anche numerosi contatti con altri stranieri, il cittadino tunisino che è stato arrestato dai carabinieri di Sansepolcro, per aver aggredito due militari e aver danneggiato l'auto di servizio.

Una notte movimentata, quella al confine fra Umbria e Toscana: precisamente a Monterchi, in un esercizio commerciale distante poche centinaia di metri dal confine. Qui, lo straniero, in escandescenza, stava dando fastidio ai clienti di un esercizio commerciale. All'arrivo dei carabinieri, però, l’uomo , senza fissa dimora, si è agitato ancor più rifiutando qualsiasi mediazione.

Così, pur di sottrarsi al controllo, lo straniero ha violentemente spintonato i militari intervenuti arrivando a sferrargli violenti calci, ferendoli lievemente. I carabinieri sono stati costretti a bloccarlo per evitare conseguenze più gravi. Con non poche difficoltà sono riusciti ad ammanettarlo, a farlo salire in macchina e ad allontanarsi dal locale, mettendo in sicurezza gli altri utenti.

Ma non è finita qui, perchè nel percorso verso la caserma di via del Prucino, il tunisino ha continuato a dimenarsi violentemente cercando in tutti i modi di liberarsi. Si è sdraiato sul sedile posteriore dell’auto di servizio ed ha continuato a sferrare calci, riuscendo addirittura a sfondare il vetro e a piegare il montante dello sportello, danneggiandolo.

A questo punto i carabinieri si sono dovuti fermate per cercare di calmare lo straniero, che ormai era fuori di se, ma senza riuscirci. Così hanno chiesto l’aiuto di un’ambulanza con personale medico, che intervenuto sul posto ha somministrato dei calmanti allo straniero, grazie ai quali sono riusciti a trasportare l’uomo in ospedale per gli accertamenti sanitari e capire il motivo di tanta agitazione.Lo straniero era sotto l’effetto di un mix di sostanze stupefacenti ed alcool, inoltre la perquisizione personale consentiva di rinvenire occultati sulla sua persona circa 6 grammi di cocaina.

Esito scontato: l'uomo è stato arrestato, trattenuto prima nella caserma di Sansepolcro e poi portato in carcere a Firenze. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'udienza di convalida, dove lo straniero sarà accompagnato dall'avvocato Antonello dell'Aquila.