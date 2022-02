Città di Castello, i Nas all'ospedale: acquisite le cartelle cliniche per la morte di Franco Trinca

Blitz del Nas dei carabinieri all'ospedale di Città di Castello: i militari hanno sequestrato le cartelle cliniche, in formato cartaceo e digitale, di Franco Trinca, noto biologo e nutrizionista no vax, deceduto all'ospedale tifernate dopo aver rifiutato di venire intubato.

I carabinieri del Nas si sono recati nella struttura sanitaria martedì e hanno acquisito i documenti del caso.

“Le cartelle sono state acquisite dal Nas - conferma il direttore dell’Asl 1, Gilberto Gentili al Corriere dell'Umbria - con la massima collaborazione dei sanitari”.

Secondo Selvaggia Lucarelli su ''Domani'', sarebbe stata disposta l'autopsia sul corpo del biologo e verrà effettuata a Roma nei prossimi giorni. Probabilmente la vicenda ha avuto inizio da una denuncia/esposto di qualcuno (probabilmente di familiari) che evidentemente avanza sospetti e chiede che vengano accertate le cause del decesso.

Il biologo era deceduto lo scorso 4 febbraio all'ospedale di Città di Castello. Trinca era noto perchè aveva espresso, più volte e soprattutto in televisione, le sue posizioni no-vax e il favore per le terapie domiciliari contro il Covid.

Il biologo e nutrizionista perugino era stato ricoverato per covid, con una polmonite bilaterale, inizialmente in condizioni non preoccupanti. Poi la situazione si è aggravata, fino al decesso avvenuto lo scorso 4 febbraio. Trinca avrebbe rifiutato l'intubazione. Era tra i coordinatori del movimento "Uniti per la libera scelta", composto da varie associazioni no vax. Franco Trinca si era espresso più volte a favore di terapie alternative contro il covid, come l'uso di idrossiclorochina, vitamina C e flavonoidi. Era fortemente contrario alla vaccinazione, sostenendo che la proteina spike sollecitata dai vaccini sarebbe cancerogena e che negli stessi vaccini ci sarebbe il grafene.