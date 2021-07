Città di Castello, la preoccupazione del sindaco Bacchetta: "A Città di Castello continua a salire il numero dei contagiati"

“Continua a salire il numero dei contagiati a Città di Castello: ieri abbiamo avuto ancora un balzo in avanti con 9 nuovi positivi per cui il totale è di 75 casi”. E’ l’aggiornamento che comunica il sindaco Luciano Bacchetta, aggiungendo che è fondamentale “vaccinarsi ed adottare tutte le misure necessarie per bloccare la circolazione del virus”. Il primo cittadino invita tutti a “mettere in atto comportamenti responsabili, rispettare distanze interpersonali e utilizzo della mascherina, evitare il più possibile gli assembramenti”.

“Le informazioni di cui disponiamo ci dicono che la vaccinazione è l’unica soluzione efficace per contrastare la circolazione del Coronavirus e delle sue varianti, dobbiamo avere la consapevolezza che è questa la scelta che tutela noi stessi, i nostri cari e la collettività”. “Grazie ancora agli operatori sanitari al lavoro senza sosta negli ospedali, punti vaccinali, farmacie e ambulatiri dei medici di base”, conclude il sindaco, Luciano Bacchetta.