Città di Castello, bambini investiti: trasferiti al Meyer di Firenze, la madre in prognosi riservata

Sono stati trasferiti all’ospedale Meyer di Firenze con due eliambulanze, provenienti dalla Toscana e dalle Marche, i due bambini rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Città di Castello. I due piccoli sono arrivati in ambulanza all’ospedale dove sono state prestate le prime cure dal personale del pronto soccorso, della Pediatria, della Chirurgia e dell’Anestesia e Rianimazione per politraumi. Una volta stabilizzati, sono stati trasferiti a Firenze per un miglior trattamento delle fratture.

La madre dei due bambini si trova tuttora ricoverata nel nosocomio di Città di Castello. Le condizioni sono stazionarie e la prognosi, al momento, è riservata. In corso di accertamento, invece, le condizioni del conducente della vettura.