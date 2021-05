L'incidente intorno alle 10.30, all'incrocio tra Via Lapi e Via Leopardi

Incidente tra auto e bici a Città di Castello nella mattinata di sabato 22 maggio, intorno alle 10.30, all'incrocio tra Via S. Lapi e Via G. Leopardi. I medici del 118 hanno portato in ospedale una 64enne. Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente tra un'auto guidata da un 47enne e la bici condotta dalla 64enne.