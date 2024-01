LA FOTO NOTIZIA Va in fiamme il tetto di una abitazione: incendio domato dai Vigili del Fuoco

Un incendio sul tetto di una palazzina si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi a Città di Castello, in via Bixio. Le fiamme hanno destato l'attenzione e la preoccupazione di alcuni residenti che hann lanciato subito l'allarme per far evacure l'intero mobile. La presenze di fogliame e altro materiale organico presente sul tetto e nelle grondaie ha alimentato in un poco tempo l'incendio cha ha distrutto una buona parte della copertura del tetto della palazzina. I Vigili del Fuoco di Castello, con l'ausilio della scala mobile arrivata da Perugia, hanno in poco tempo domato le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione. Non risultano persone coinvolte nel rogo. I danni e l'agibilità della casa sono al vaglio ancora dei tecnici.