Rende impossibile la vita ad una donna: l'ex ne combina di tutti colori, ora però dovrà stare a distanza...

Appostamenti, inseguimenti, telefonate e messaggi a valanga e addirittura cartelloni affissi dopo l'acquisto in spazi pubblici. E' questa la quotidianità di una donna perseguitata dall'ex fidanzato che non si era fermato neanche dopo diversi segnalazioni e denunce; in alcune circostanze la ragazza era stata costretta a richiedere l’intervento delle pattuglie per la tutela della sua incolumità.

L'ultima follia è stata la minaccia di suicidio dello stalker per attirare l’attenzione della donna: ai poliziotti di Città di Castello, intervenuti sul posto, l'uomo aveva chiesto di voler vedere la donna, minacciando in caso contrario di farla finita. I poliziotti riuscivano a farlo desistere dal suo proposito e riportarlo alla ragione.

Nonostante quest’ultimo gesto, l’ex fidanzato comunque non ha mai cessato gli atti persecutori nei confronti della donna che, esasperata, ha firmato ulteriori denunce a seguito delle quali è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, eseguita nei giorni scorsi dal personale della Squadra Anticrimine del Commissariato.