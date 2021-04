Città di Castello, i Carabinieri denunciano due spacciatori: sequestrate dosi di coca, marijuana e hashish,

Week end di Pasqua impegnativo per i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, attivi su più fronti nella prevenzione e repressione dei reati in genere

Non solo controlli, in questo fine settimana, per la verifica del rispetto delle normative anti-covid, i Carabinieri dell'Altotevere continuano la lotta al consumo e allo spaccio di droga che ha visto il fermo di due spacciatori, al momento senza precedenti, che rifornivano di ogni tipo di sostanza stupefacente la piazza di Città di Castello. Dovranno rispondere dell'accusa di spaccio un 36enne di città di Castello e un 28enne di Bari ma da anni residente in Altotevere. Il primo era in possesso di svariati grammi di hashish, marijuana e cocaina ed è stato sorpreso mentre vendeva droga ad un 33enne (Segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti".

Il 28enne barese era in possesso di oltre 10 grammi di cocaina, circa 5 grammi di marijuana, alcuni “spinelli” già confezionati, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento e taglio di sostanze stupefacenti. I due uomini erano da qualche tempo sottoposti ad osservazione da parte dei Carabinieri di Città di Castello, dopo aver notato uno strano via vai intorno a loro e intorno alle rispettive abitazioni da parte di alcuni giovani.