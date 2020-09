Spaccio e abuso di droga tra giovani, controlli a tappeto dei carabinieri nei parchi

Controlli a tappeto nei parchi da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Città di Castello. Un servizio, quello dei militari dell’Arma, per contrastare l’uso degli stupefacenti e lo spaccio tra giovani e giovanissimi.

In particolare sono state controllate alcune aree verdi della città dove sono soliti radunarsi giovani di ogni età, anche minorenni. Numerose le persone controllate, tra cui anche ragazzi appena maggiorenni che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (di tipo leggero) per questo segnalate alla Prefettura di Perugia come assuntori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche un 40enne di origini straniere e da tempo residente a Città di Castello, è stato controllato dai militari della locale Stazione e trovato in possesso di alcuni grammi di droga pesante. Ed anche per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura.