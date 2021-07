Spacciava droga in centro, sequestrate 14 dosi di stupefacente: condannato, ma subito libero

I Carabinieri hanno intercettato un 20enne di nazionalità albanese, che sebbene incensurato, aveva attirato l’attenzione per via di strani movimenti. Il giovane, sottoposto a fermo, è stato subito perquisito: i carabinieri hanno rintracciato alcune dosi di cocaina. A quel punto si è deciso di dare una controllata anche direttamente all'abitazione dello straniero dove è stato ritrovato ulteriore stupefacente, per un totale di 14 dosi, oltre che un telefono cellulare utilizzato per i contatti con i clienti e denaro contante. Il giovane, immediatamente arrestato, il mattino successivo è stato processato per direttissima; a suo carico, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha emesso una sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione e multa di 480 euro, con sospensione condizionale della pena. Niente carcere dunque, ma ora il giovane, difeso dall'avvocato Teresa Giurgola, rischia l'espulsione.