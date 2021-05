Città di Castello, tante persone in centro storico ma rispettose delle norme: confiscata auto dopo l'etilometro

Per vigilare nel fine settimana sul rispetto delle norme anti-contagio, in Altotevere è stata messa in piedi un'operazione dei carabinieri, anche con personale in borghese, alla quale hanno preso parte anche i carabinieri Forestali. Occhi puntati sul centro storico di Città di Castello in previsione di un afflusso importante di giovani e meno giovani. Come previsto, sia nelle serate di venerdì che sabato il centro storico è stato affollato da numerosissime persone e l’opera dell’Arma è stata alquanto ardua nella prevenzione e nelle esortazioni anti assembramento.

Comunque non c'è stata necessità di fare multe, anche perchè le persone invitate ad adottare un maggiore distanziamento e a tirare su la mascherina, hanno sempre collaborato. Alcuni verbali invece per ubriachezza in luogo pubblico. Patente ritirata e auto confiscata invece ad un 44enne che è stato trovato in centro storico alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore di oltre 3 volte il consentito.