Coronavirus, bollettino Città di Castello: altri giovanissimi positivi e altri in quarantena

“Purtroppo oggi abbiamo tre nuovi positivi, tre ragazzi molto giovani tutti in isolamento domiciliare, la cui catena epidemiologica risale a un altro ragazzo, anch’egli molto giovane, già positivo”. E’ la dichiarazione del sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, che aggiorna a 11 il numero totale delle persone positive in questo momento in città. “La situazione rischia di divenire complessa, anche perché ci sono diversi ragazzi in quarantena – ha sottolineato il primo cittadino – per cui l’appello che vogliamo fare, specie ai giovani, è di usare la massima attenzione, non tanto e non solo a scuola, dove comunque l’organizzazione interna ci lascia abbastanza tranquilli almeno nel senso della prevenzione, quanto nella vita quotidiana, nei rapporti che si hanno tutti i giorni, nei momenti di sport, soprattutto nelle occasioni di svago”.

