Città di Castello, chiama la polizia per recuperare l'auto

Erano circa le 21 quando gli agenti del Commissariato tifernate hanno ricevuto la richiesta d’aiuto da parte di un uomo che, preso dallo sconforto, ha riferito di non poter ritornare a casa perché la propria auto era rimasta chiusa all’interno del parcheggio di un autolavaggio.

Agli agenti, giunti sul posto, l’uomo ha riferito che, dopo aver effettuato il lavaggio della propria auto, l’aveva lasciata all’interno del parcheggio per il tempo necessario a sbrigare qualche commissione. Al suo ritorno, però, aveva notato che i cancelli d’ingresso erano stati chiusi e che il suo veicolo era rimasto all’interno. Per questo motivo, non sapendo come fare, aveva richiesto aiuto alla polizia

Gli operatori, dopo averlo tranquillizzato, sono riusciti a risalire al titolare dell’autolavaggio che, contattato, si è portato sul posto consentendo all’uomo di poter rientrare in possesso della sua auto. Dopo essersi scusato con il titolare per il disguido, l’uomo ha ringraziato gli agenti per il loro intervento.