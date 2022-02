Città di Castello, auto bloccata lungo la E45, interviene la polizia in soccorso di madre e figlio

Restano in panne con l'auto in piena notte sulla E45: madre e figlio vengono soccorsi dalla polizia tifernate.

L'auto, che stava guidando la donna, ha iniziato a perdere potenza, fino a fermarsi lungo la carreggiata. A questo punto la signora, preoccupata per quello che era accaduto, ha subito chiamato la polizia.

In pochi minuti è arrivata una pattuglia del Commissariato di Città di Castello,: i poliziotti hanno messo in sicurezza la donna e il figlio.

Dopo di che gli agenti hanno subito acceso i dispositivi luminosi di emergenza e, in sicurezza, hanno fatto rallentare il traffico provvedendo alla gestione della viabilità.

Tranquillizzata la madre e il figlio, che erano visibilmente spaventati, i poliziotti hanno chiesto l’intervento di un carro attrezzi per rimuovere il veicolo dalla carreggiata.

Al termine della disavventura, la donna e il giovane hanno ringraziato i due agenti della Polizia di Stato per la grande professionalità mostrata e per essersi preoccupati di tranquillizzarli avendo colto la loro difficoltà in quel momento.