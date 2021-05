Città di Castello: guida senza patente, si schianta contro una casa e poi fugge a piedi

Guida senza patente, scappa dai poliziotti a tutta velocità, si schianta contro la recinzione di una casa e prova a fuggire a piedi. Gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno posto agli arresti domiciliari un cittadino di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, per non aver mai conseguito la patente, per guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.