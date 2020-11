Beccato con 5mila euro di cocaina in auto: arrestato 24enne

Fermato pochi minuti prima del coprifuoco imposto dalla Regione Umbria per la serata di Halloween e controllato. Dall'auto saltano fuori 25 grammi di cocaina. Così sono scattate le manette. I carabinieri di Città di Castello hanno arrestato un 24enne, originario della provincia di Arezzo.

I militari hanno perquisito il ragazzo e l'auto, trovando nel cruscotto 25 grammi di cocaina divisa in cinque parti. Secondo i militari lo stupefacente, una volta venduto, avrebbe fruttato circa 5mila euro. Il 24enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.