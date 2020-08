Città della Pieve, scatta il piano per adeguare le scuole comunali alle norme Covid

Anche il Comune di Città della Pieve sta lavorando per garantire scuole sicure, adeguandole alle norme anti-Covid, in vista della riapertura delle aule a settembre. Infatti ono in aggiudicazione agli interventi propedeutici all'adeguamento. La tempistica necessaria alla conclusione dei lavori è stimata in 7/10 giorni.

“L'obiettivo primario dell’Amministrazione – si legge nella nota - è quello di tutelare la salute dei nostri ragazzi, dei docenti e del personale scolastico ed essere pronti ad accoglierli a settembre in piena sicurezza”. Sempre sul versante scuola a Città della Pieve sono terminati in anticipo ai tempi stabiliti i lavori all'Asilo Nido Comunale di Città della Pieve, finalizzati all'adeguamento antisismico e antincendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un risultato – comunica con soddisfazione l’Amministrazione comunale - reso possibile grazie ad un lavoro perfettamente sinergico tra le Istituzioni ed i soggetti coinvolti (l'Amministrazione Comunale, le Insegnanti, Progettisti e direzione dei lavori, impresa esecutrice)”. A completamento dell'opera è in procinto la reintroduzione degli arredi a cui seguirà un'accurata e totale sanificazione.