Sbanda e l'auto si ribalta su un fianco, conducente in ospedale

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo il conducente che poco prima, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava. L’incidente si è verificato questa mattina tra Città della Pieve e la frazione di Po’ Bandino.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Città della Pieve, è intervenuto anche il personale medico-sanitario del 118 che, appurate le condizioni del conducente, ha deciso di trasportarlo in ospedale a bordo dell’ambulanza. Sconosciute, al momento, le condizioni dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente ha sbandato e l’auto si è ribaltata su un fianco. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per tutti gli accertamenti del caso utili a ricostruire la dinamica del sinistro.