Città della Pieve, riparava le linee elettriche: operaio travolto e ucciso dal treno a Ponticelli

Un operaio 58enne di una ditta esterna che stava effettuando lavori elettrici nei pressi della linea preso dal treno, lungo la tratta Firenze-Roma, è deceduto in località Ponticelli.

Sul posto i Vigili del fuoco, con una squadra da Perugia e una da Città della Pieve, le forze dell'ordine e personale di Trenitalia. Il traffico è sospeso per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente sul lavoro si è verificato sulla linea ferroviaria "lenta", mentre l'operaio stava lavorando sulle canaline a lato della linea ferroviaria è stato travolto dal treno in transito.

Trenitalia avverte che "il treno IC 583 Milano Centrale (6:50) - Napoli Centrale (15:29) è fermo dalle ore 11:56 a Chiusi. Il treno IC 584 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini (15:35) oggi è instradato sulla linea AV tra Arezzo e Orvieto e non ferma a Terontola e Chiusi.

I passeggeri: in salita da Terontola e Chiusi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; in discesa a Terontola e Chiusi possono proseguire il viaggio con il treno R 18761 in partenza da Arezzo alle ore 13:53 e in arrivo a Terontola alle ore 14:16 e a Chiusi alle ore 14:37. Il treno IC 588 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:37) oggi è instradato sulla linea AV tra Orvieto e Arezzo e non ferma a Chiusi e Terontola. I passeggeri in salita da Chiusi e Terontola possono utilizzare il treno R 18762 in partenza da Chiusi alle ore 13:20 e da Terontola alle ore 13:38 e in arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle ore 15:38, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia".

I treni InterCity possono subire variazioni di percorso. I treni Regionali possono subire limitazioni, variazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Orvieto e Chiusi.

Notizia in aggiornamento