Malore in un bosco a Città della Pieve: deceduto un 67enne, inutili tutti i soccorsi

Si trovava in una zona di caccia per verificarne le potenzialità insieme ad alcuni amici quando un malore improvviso lo ha colpito. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per un 67enne che è deceduto subito dopo il malore. Il dramma è avvenuto intorno alle 19 in località Salci, nel comune di Città della Pieve. Gli amici della vittima hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorritori ma non è stato facile per i Vigili del Fuoco, il Sasu e il personale medico del 118 raggiungere il luogo particolarmente impervio: è stato necessario creare, con le motoseghe, una sorta di strada nel bosco per trasportare la salma. La persona deceduta era del 1955 ed era residente a Castiglione del Lago.