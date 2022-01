Città della Pieve, controlli dei Carabinieri: denunce e multe per droga, guida pericolosa e mancanza del green pass

I Carabinieri di Città della Pieve hanno effettuato un vasto servizio di controllo nel fine settimana appena trascorso, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e delle condotte illecite, al controllo stradale e del rispetto delle norme anti Covid.

Sono stati controllati 238 veicoli, elevando 8 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 682 euro; controllate 422 persone, 91 delle quali gravate da precedenti di polizia; effettuate 4 perquisizioni personali e veicolari, con 1 contestazione per possesso di 1 grammo di cocaina; controllati 218 green pass e verificate di 73 attività commerciali. Nel corso di questi controlli, all’interno di un bar è stato trovato un cliente privo della certificazione verde: multa per lui e per il gestore.