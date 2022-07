Trasimeno, controlli contro spaccio e furti nelle case: il bilancio dell'attività

Carabinieri di Città della Pieve in campo per contrastare spaccio di droga e furti nelle abitazioni. Controlli mirati negli ultimi giorni hanno portato a effettuare verifiche su 213 veicoli e 422 persone. Per quanto riguarda gli automobilisti, sono state fatte 10 contravvenzioni al Codice della strada, mentre delle persone controllate 93 erano pregiudicate. e

Nell’ambito dei servizi dedicati al controllo delle zone della movida, i militari dell'Arma hanno segnalato alla Prefettura cinque individui trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente per uso personale, complessivamente 6 grammi di hashish, 2 grammi marijuana e 3 sigarette artigianali contenenti tabacco e hashish.