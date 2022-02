Città della Pieve, controlli a tappeto dei carabinieri: 9 multe e un grammo di hashish sequestrato

Controlli a tappeto sul territorio a Città della Pieve, dove i carabinieri hanno fermato nei giorni scorsi 371 persone (58 delle quali gravate da precedenti di polizia) e 232 vetture nel servizio di perlustrazione di comuni e frazioni.

Un'attività che ha portato ad elevare 9 contravvenzioni (per un importo totale di 759 euro) per il mancato rispetto del Codice della strada e al sequestro di un grammo di hashish trovato in possesso di un 20enne che è stato così segnalato alla competente Prefettura come 'assuntore'.

Nessuna violazione invece è stata riscontrata per quanto riguarda le norme anti-Covid (254 i green pass verificati e 97 le attività commerciali controllate).