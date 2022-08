Cocaina nella scatola di metallo delle caramelle e seimila euro in contanti in auto, arrestati

Hanno incrociato l’auto sospetta e si sono messi al loro inseguimento lungo la statale 71. Finché non sono riusciti a far accostare l’auto. A bordo della quale, c’erano due giovani, identificati poi per un 36enne e un 31enne, entrambi albanesi. Da una prima ispezione, riferiscono i carabinieri, erano saltati fuori contanti sparsi nell’abitacolo per oltre seimila euro, tanti dei quali arrotolati per ridurne le dimensioni e nascosti in un barattolo. Approfondendo il controllo, sotto il pianale dell’utilitaria, i carabinieri hanno trovato una piccola scatola metallica per caramelle, attaccata sulla scocca con una calamita, dentro alla quale sono state trovate tredici dosi di cocaina.

Dopo una notte trascorsa all’interno delle camere di sicurezza, il Tribunale di Perugia, convalidato l’arresto dei due e, attraverso il patteggiamento, li ha condannati a 5 mesi e 20 giorni di reclusione ed al pagamento di 800 euro di multa.