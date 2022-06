Carabinieri con l'etilometro davanti al locale: 4 denunce, 3 patenti ritirate e un'auto sequestrata

I Carabinieri del Radiomobile di Città della Pieve hanno denunciato quattro persone per aver guidato ubriache.

I militari hanno effettuato un controllo straordinario sottoponendo ad alcoltest i clienti di un locale della “movida” del Trasimeno. I quattro conducenti sono trovati con tasso alcolemico rispettivamente pari a 0,92, 0,96, 1,03, 1,07 grammi per litro (il minimo previsto dalla legge è 0,5); a tre di loro è stata ritirata la patente. L’autovettura del quarto soggetto, che guidava nonostante la patente fosse già stata sospesa a seguito di provvedimento prefettizio, è stata sottoposta a fermo amministrativo della durata di tre mesi.

I militari della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, inoltre, negli ultimi giorni hanno svolto numerosi servizi esterni di controllo del territorio con la finalità di prevenire e reprimere reati quali i furti in abitazione e le violazioni al Codice della Strada. Non sono mancati controlli notturni nelle aree maggiormente frequentate del Trasimeno, quali ad esempio servizi preventivi mirati messi in campo a Passignano sul Trasimeno in occasione della “notte bianca” del 1 giugno, evento a cui hanno partecipato migliaia di persone, prevalentemente di giovane età.

Nel corso dei servizi sono state controllati 223 veicoli, elevando 8 contravvenzioni al Codice della Strada; controllate 384 persone, 77 delle quali già note alle forze dell’ordine.