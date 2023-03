Città della domenica compie 60 anni e si rilancia: nuovi percorsi, potenziamento attrattive e 10mila biglietti ai bambini

Per i primi 60 anni di attività il Parco di Città della Domenica regalerà nelle scuole dell’Infanzia e nelle Primarie della città 10mila biglietti che consentiranno un ingresso gratuito ai bambini accompagnati da un adulto pagante. Torna poi l’iniziativa per cui l’acquisto del primo biglietto dà diritto all’ingresso a Città della Domenica, compreso il Rettilario, per tutta la stagione, come un vero e proprio abbonamento. Il tutto rientra nel rinnovato l’accordo di collaborazione tra i gestori deòòa Città della Domenica e il Comune di Perugia, siglato da Alessandro Guidi, direttore del parco perugino, e Gianluca Tuteri, vicesindaco e assessore a Scuola e Politiche per l’infanzia e l’adolescenza. Le parti si impegnano, inoltre, alla promozione reciproca attraverso i rispettivi siti internet e alla collaborazione per iniziative ed eventi di promozione con l’obiettivo di favorire il turismo nel capoluogo umbro e aumentare l’attrattività di Città della Domenica.

Il Parco fondato il 21 aprile 1963 da Mario, figlio di Luisa, il parco faunistico di proprietà della famiglia Spagnoli è stato il primo esempio di parco divertimenti in Italia con i suoi 45 ettari, molti dei quali immersi nel verde. Quest’anno il 23 aprile sarà organizzata una grande festa che coinvolgerà tutto il parco e proseguirà nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 aprile. Da sabato 25 marzo, invece, riparte la stagione e riprende la ricca programmazione di spettacoli, eventi e intrattenimento. Ma sono tanti i progetti in corso che coinvolgono questa importante realtà perugina, a cominciare dal restyling dell’ingresso a cura di Kiril Cholakov, per migliorare l’accoglienza dei visitatori, e della fattoria degli animali.

Entro l’anno sono in progetto anche la realizzazione di una nuova area vicino al Castello della Bella addormentata e lo sviluppo di cinque percorsi tematici all’interno del parco: riserva naturale, animali esotici, arte, intrattenimento e storia. Città della domenica sta inoltre collaborando con altri soggetti del territorio, in ottica di promozione turistica, con l’obiettivo di essere al centro di un’offerta integrata per chi viene in Umbria e a Perugia.

“Teniamo all’educazione dei nostri giovani – ha proseguito Tuteri –. Per questo abbiamo incentivato l’outdoor education, che poi è il tema della Città della Domenica. Questa realtà, così longeva, dimostra che la scelta originaria di puntare sulle attività e sul gioco all’aria aperta era quella giusta e destinata a proiettarla nel futuro. Molteplici, infatti, sono i valori, ancora pienamente validi, delle iniziative per i più piccoli proposte dallo storico parco. Tali iniziative liberano la fantasia, stimolano la curiosità e costituiscono un motore di apprendimento e crescita”. Secondo il vicesindaco, si tratta di “un modello ben diverso da quello proposto da tanti centri di divertimento che oggi nascono all’insegna della tecnologia e della realtà virtuale, ma tali da far sbiadire la presenza della famiglia e da vincolare i ragazzi a precisi schemi e modelli precostituiti”.