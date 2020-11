Città del Pieve, controlli serrati sulla differenziata: sì ad una corretta gestione dei rifiuti

Il Comune di Città della Pieve “tiene d’occhio i furbetti dei rifiuti”. Con lo slogan “Occhio alla differenziata! Non hai più scuse”, è partita nella citta del Perugino la campagna informativa 2020-2021 per una corretta gestione dei rifiuti. Sono già in corso, secondo quanto rende noto la stessa Amministrazione comunale, “controlli serrati sui conferimenti di ogni singola utenza, domestica e commerciale (4.278 contribuenti in totale), nonchè l’impiego di telecamere sulle Ecoisole del centro storico (ad uso esclusivo degli operatori economici autorizzati) e controlli incrociati con gli Uffici comunali, la Trasimeno Servizi Ambientali e la Polizia Municipale”.

Si ricorda che il servizio di raccolta differenziata "Porta a Porta" prevede il ritiro dei rifiuti comodamente davanti casa o nei pressi della propria attività. Il calendario dei giorni di ritiro cambia in base alla località. E' possibile scaricare il calendario al seguente link: https://www.tsaweb.it/pagine/calendari-citta-della-pieve .