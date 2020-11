Coronavirus, Città di Castello: il Drive Trough per i tamponi cambia sede. "Altri 18 positivi"

“Sono otto le positività al Covid-19 riscontrate tra i nostri concittadini nella giornata di oggi. I soggetti che si trovavano in isolamento domiciliare dichiarati guariti sono cinque. Gli attualmente positivi nel nostro territorio comunale alla data odierna sono 222: 214 sono in isolamento domiciliare e otto sono ricoverati in strutture ospedaliere della nostra regione”: a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia.

“L’Usl Umbria 1 ci ha trasmesso la comunicazione di 18 nuovi positivi e quattro guariti”. Lo ha dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta nel quotidiano bollettino comunale a riguardo del contagio da Covid a Città di Castello. Il tasso di positivi si conferma abbastanza consistente in città ma è in parte mitigato a un numero di guarigioni importanti.

Bacchetta ha annunciato che “lunedì inizierà il trasferimento del ‘drive trough’ di via Vasari per i tamponi al parcheggio del Centro Servizi di Cerbara, con una procedura che sarà spedita e che consentirà di attivare entro la settimana la nuova postazione per l’effettuazione dei test”.

“Ringraziamo l’Usl Umbria 1, che organizza e decide la dislocazione del servizio e che ha dimostrato grande disponibilità nei confronti della richiesta del Comune di trasferire il ‘drive trough’ da via Vasari al Centro Servizi – ha puntualizzato il sindaco - dato che il numero delle persone che vi si recano è molto alto e l’attuale collocazione oggi ospita con difficoltà questo flusso, mentre il parcheggio del centro servizi ha una capienza molto più consistente e tranquillizzante al punto di vista dell’organizzazione”. “Vogliamo ringraziare anche Sogepu, che sta dando un grande supporto logistico a questo trasferimento che avverrà davanti ai propri uffici”, ha aggiunto il primo cittadino. Bacchetta è poi tornato sulla situazione economica legata all’emergenza da Covid, confermando che “la nuova ordinanza regionale prevede la chiusura delle attività commerciali la domenica, escluse farmacie, edicole e tabaccherie, una ulteriore restrizione per fermare la curva dei contagi”.