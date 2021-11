Citerna, maltratta e picchia a sangue la moglie: dovrà restare a 200 metri da lei

Maltratta e picchia a sangue la moglie. Ora dovrà starle lontano e non potrà più comunicare con lei. I carabinieri di Citerna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di “divieto di avvicinamento alla persona offesa” a carico di un 60enne, cittadino extracomunitario, da tempo residente a Citerna.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia. Il provvedimento imposto all’uomo comporta il divieto di avvicinamento ai luoghi

frequentati dalla moglie per una distanza di duecento metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo.

La moglie ha denunciato il 60enne per i continui maltrattamenti e le percosse. La donna, temendo per la sua incolumità, si è trasferita con i figli da un'amica. Ma quando è tornata a casa per prendere alcune cose l'uomo le è saltato addosso, pestandola a sangue e mandandola in ospedale. I medici del Pronto Soccorso dell'ospedale di Città di Castello hanno refertato le lesioni, giudicate guaribili in sei giorni.