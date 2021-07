Citerna, incendio nel bosco: canadair in azione per domare le fiamme

Indagini in corso per accertare le cause del rogo. A Città della Pieve bruciati duemila metri quadrati di boscaglia

Incendio in un bosco a Citerna. L'allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì primo luglio. Sul posto i vigili del fuoco di Città di Castello. In azione anche un canadair. Indagini in corso per chiarire le cause del rogo.

Intorno alle 13 di giovedì di primo luglio un altro incendio è divampato a Vocabolo Sansano Secondo, nel comune di Città della Pieve. Più di duemila metri quadrati di bosco ridotti in cenere. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a contenere le fiamme.