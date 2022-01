Citerna, guida mentre parla al cellulare: sorpresa dai carabinieri scatta la multa

Oltre due cento persone controllate e 50 esercizi commerciali ispezionati. Continua senza sosta il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello, che negli ultimi giorni sono stati impegnati sia nelle verifiche del rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus, che in quelle del rispetto delle regole stradali.

Sono state elevate alcune multe, fra cui quella effettuata dai militari della Stazione di Citerna che, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso in località Case Basse di Citerna una 42enne alla guida di un’utilitaria, mentre aveva una mano impegnata per telefonare con il suo smartphone. Per la signora è scattata una multa di 165 euro con la sottrazione di 5 punti dalla patente.