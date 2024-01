Appartamenti, bonifici e prelievi al bancomat: a processo per circonvenzione di incapace

Aveva un legame con una donna e se ne prendeva cura, ma le avrebbe sottratto oltre 200mila euro tra bonifici, prelievi e sottoscrizione di finanziamenti. Un iraniano, difeso dall’avvocato Federico Bettelli, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di circonvenzione di persona incapace.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe indotto una signora, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Carmela Grillo, a vendere due appartamenti e a farsi fare diversi bonifici sul proprio conto: il primo dell’ammontare di 38mila euro, seguiti da altri versamenti fino all’ammontare di 71mila euro, oltre a una serie di assegni per un totale di 3.550 euro. Per l’accusa l’uomo avrebbe indotto la vittima a sottoscrivere prestiti con tre finanziarie, “Nonché una cessione del quinto della pensione” per un importo di 5.074,04 euro e la vendita di titoli azionario per 30mila euro di valore. Spariti anche i soldi, per l’accusa, derivanti dalla vendita di titoli di un fondo di investimento per 11.733,07 euro.

La Procura contesta anche la disponibilità di somme di denaro liquido, transitate poi nei conti dell’imputato: un primo versamento di 10mila euro, un secondo di 20mila, oltre a prelievi con importi variabili di 160-200 euro “avendo la disponibilità della carta bancomat” della donna. Le sottrazioni di denaro e beni sarebbe avvenuta tra il 2015 e il 2020.

L’accusa contesta anche l’aggravante dell’aver approfittato dello stato di minorata capacità psichica della persona offesa che ha chiesto, tramite il suo difensore, un risarcimento di 250.000 euro.